"Чудовищная и бессмысленная" - Тина Канделаки о террористической атаке в Вене

В результате теракта в столице Австрии пострадали не менее 18 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах. Погибли четыре человека

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Российская журналистка Тина Канделаки осудила теракт в Вене и назвала его чудовищной и бессмысленной террористической атакой.

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"Чудовищная, бессмысленная и, как всегда бывает, беспощадная террористическая атака случилась в Вене. Десятки опубликованных видео с камер наблюдения и сотовых телефонов превратили (и это тоже примета нашего времени) атаку в реалити-шоу", - пишет Канделаки в Telegram.

В понедельник группа злоумышленников устроила серию нападений со стрельбой в Вене. Погибли четыре человека, ранены 18. Власти Австрии назвали инцидент терактом. Правоохранители продолжают поиски других возможных участников атаки.

Преступник, застреленный венской полицией после теракта, уже был судим за участие в террористической группировке, сообщил телеканал ORF со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера. По словам министра, боевику было 20 лет. Помимо австрийского, он владел гражданством Северной Македонии.

Убитый преступник был членом группировки "Исламское государство" (ИГ)*. В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам заключения, так как он попытался выехать в Сирию, чтобы там примкнуть к ИГ*. В декабре осужденного выпустили условно-досрочно, поскольку он попадал под действие привилегий по закону о суде по делам молодежи.

Австрийские силовики осуществили десятки обысков в домах и задержали нескольких человек из предполагаемого круга общения террориста.

* "Исламское государство" (ИГ) – террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России и США.