17:22 03 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7761
  • 100 RUB4.0307
  • USD3.2438
Поиск
Телеведущая Тина Канделаки

"Чудовищная и бессмысленная" - Тина Канделаки о террористической атаке в Вене

© photo: Sputnik / Нина Зотина
Происшествия
Получить короткую ссылку
42 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20201103/249914895/Chudovischnaya-i-bessmyslennaya---Tina-Kandelaki-o-terroristicheskoy-atake-v-Vene.html

В результате теракта в столице Австрии пострадали не менее 18 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах. Погибли четыре человека

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Российская журналистка Тина Канделаки осудила теракт в Вене и назвала его чудовищной и бессмысленной террористической атакой.

Премьер Грузии осудил теракт в Вене >>>

"Чудовищная, бессмысленная и, как всегда бывает, беспощадная террористическая атака случилась в Вене. Десятки опубликованных видео с камер наблюдения и сотовых телефонов превратили (и это тоже примета нашего времени) атаку в реалити-шоу", - пишет Канделаки в Telegram.

В понедельник группа злоумышленников устроила серию нападений со стрельбой в Вене. Погибли четыре человека, ранены 18. Власти Австрии назвали инцидент терактом. Правоохранители продолжают поиски других возможных участников атаки.

Президент РФ Владимир Путин
© photo: Sputnik / Alexey Druzhinin
Россия готова взаимодействовать с Австрией в борьбе с терроризмом – Путин

Преступник, застреленный венской полицией после теракта, уже был судим за участие в террористической группировке, сообщил телеканал ORF со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера. По словам министра, боевику было 20 лет. Помимо австрийского, он владел гражданством Северной Македонии.

Убитый преступник был членом группировки "Исламское государство" (ИГ)*. В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам заключения, так как он попытался выехать в Сирию, чтобы там примкнуть к ИГ*. В декабре осужденного выпустили условно-досрочно, поскольку он попадал под действие привилегий по закону о суде по делам молодежи.

Австрийские силовики осуществили десятки обысков в домах и задержали нескольких человек из предполагаемого круга общения террориста.

* "Исламское государство" (ИГ) – террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России и США.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на месте стрельбы в Вене
Вена стала мишенью вооруженных террористов - фото
“Лейбористы” попытались ворваться в офис окружной комиссии в столице Грузии - видео
"Лейбористы" попытались ворваться в офис окружной комиссии в столице Грузии - видео
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться