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В Австрии задержали 14 человек по делу о теракте

© AFP / Joe Klamar
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В МВД Австрии изучили видеоматериалы очевидцев и пришли к промежуточному выводу, что террорист действовал в одиночку

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Полиция Австрии задержала 14 человек и провела 18 обысков после серии нападений в Вене, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что все задержанные входили в окружение террориста. Их допрашивают.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили
photo: Salome Zourabichvili / FB
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Накануне группа злоумышленников устроила серию нападений в столице республики. По последним данным, погибли пять человек, включая нападавшего.

Венский бургомистр Михаэль Людвиг сообщил, что 13 человек пока госпитализированы, трое из них в критическом состоянии, десять человек выписали.

Власти назвали атаки терактом. Известно, что ликвидированный нападавший был членом ИГ*, сидел в тюрьме за попытку примкнуть к боевикам в Сирии, но освободился досрочно, поскольку попадал под действие привилегий по закону о суде по делам молодежи. Помимо австрийского, он владел гражданством Северной Македонии.

Сообщалось, что силовики ищут соучастников преступления. В то же время в МВД Австрии изучили видеоматериалы очевидцев и пришли к промежуточному выводу, что террорист действовал в одиночку.

* "Исламское государство" (ИГ) – террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России и США.

Теги:
Террористы, терроризм, теракт, Австрия, Вена


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