В Австрии задержали 14 человек по делу о теракте

В МВД Австрии изучили видеоматериалы очевидцев и пришли к промежуточному выводу, что террорист действовал в одиночку

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Полиция Австрии задержала 14 человек и провела 18 обысков после серии нападений в Вене, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что все задержанные входили в окружение террориста. Их допрашивают.

Накануне группа злоумышленников устроила серию нападений в столице республики. По последним данным, погибли пять человек, включая нападавшего.

Венский бургомистр Михаэль Людвиг сообщил, что 13 человек пока госпитализированы, трое из них в критическом состоянии, десять человек выписали.

Власти назвали атаки терактом. Известно, что ликвидированный нападавший был членом ИГ*, сидел в тюрьме за попытку примкнуть к боевикам в Сирии, но освободился досрочно, поскольку попадал под действие привилегий по закону о суде по делам молодежи. Помимо австрийского, он владел гражданством Северной Македонии.

Сообщалось, что силовики ищут соучастников преступления. В то же время в МВД Австрии изучили видеоматериалы очевидцев и пришли к промежуточному выводу, что террорист действовал в одиночку.

* "Исламское государство" (ИГ) – террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России и США.