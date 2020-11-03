При атаке на университет в Кабуле погибли 20 человек

СМИ сообщили, что взрыв и стрельба произошли в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В Кабуле напали на университет, погибли 20 человек, еще 15 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.

Стрельба произошла рядом с университетом в столице Афганистана Кабуле в понедельник. СМИ также сообщили, что на месте был слышен взрыв. Несколько вооруженных людей проникли в здание. В МВД сообщили, что на место прибыл спецназ. Позднее МВД Афганистана сообщило, что спецслужбы проводят операцию в здании, из которого удалось вывести сотни людей.

Ранее СМИ сообщали, что взрыв и стрельба произошли в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку.

Радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к произошедшему.