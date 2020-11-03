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Кабульский колорит. Дома в столице Афганистана

При атаке на университет в Кабуле погибли 20 человек

© photo: Sputnik / Alexander Khrolenko
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20201103/249917412/Pri-atake-na-universitet-v-Kabule-pogibli-20-chelovek.html

СМИ сообщили, что взрыв и стрельба произошли в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В Кабуле напали на университет, погибли 20 человек, еще 15 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.

Стрельба произошла рядом с университетом в столице Афганистана Кабуле в понедельник. СМИ также сообщили, что на месте был слышен взрыв. Несколько вооруженных людей проникли в здание. В МВД сообщили, что на место прибыл спецназ. Позднее МВД Афганистана сообщило, что спецслужбы проводят операцию в здании, из которого удалось вывести сотни людей.

Ранее СМИ сообщали, что взрыв и стрельба произошли в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку.

Радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к произошедшему.

Теги:
Кабул


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