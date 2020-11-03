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Кабул Афганистан - последствия теракта

В Афганистане произошло два нападения боевиков за день, погибли 20 человек

© REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL
Происшествия
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СМИ сообщили, что взрыв и стрельба произошли в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В Кабуле напали на университет, погибли 20 человек, еще 15 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.

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Стрельба произошла рядом с университетом в столице Афганистана Кабуле в понедельник. СМИ также сообщили, что на месте был слышен взрыв. Несколько вооруженных людей проникли в здание. В МВД сообщили, что на место прибыл спецназ. Позднее МВД Афганистана сообщило, что спецслужбы проводят операцию в здании, из которого удалось вывести сотни людей.

Ранее СМИ сообщали, что взрыв и стрельба произошли в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку.

Радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к произошедшему.

Ранее этим же днем неизвестный напал на военную базу в афганской провинции Кундуз. В результате атаки пострадали по меньшей мере 24 человека, включая военнослужащих.

Нападение произошло во вторник в районе Имам Шахиб. Взорвался заминированный автомобиль, после чего началась перестрелка между боевиками и военнослужащими.

Штаб-квартира Министерства обороны США
© CC0 / Pixabay
США начали выводить войска из Афганистана

Министерство обороны Афганистана сообщило о ликвидации террориста-смертника прежде, чем он смог осуществить свои намерения.

"Террорист-смертник, который хотел атаковать сторожевой пост пограничных войск Афганистана... в провинции Кундуз, был замечен и ликвидирован прежде, чем смог достичь своей цели", – сообщило министерство в Twitter. По данным ведомства, в результате перестрелки, начавшейся позднее, часть боевиков была ликвидирована, другим удалось сбежать.

В общей сложности были госпитализированы 14 военнослужащих и 10 мирных жителей.

Теги:
Кабул


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