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В Турции завершились поисково-спасательные работы после разрушительного землетрясения

© AP Photo / Ismail Gokmen
Происшествия
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Грустные цифры: в результате землетрясения погибли 114 человек, пострадали 1 035, из них 137 продолжают лечение в больницах

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. К концу подошли поисково-спасательные работы в турецком городе Измир, где после мощного землетрясения были разрушены до 20 зданий, передает телеканал NTV.

© AP Photo / Darko Bandic
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Сообщается, что начался разбор завалов с помощью тяжелой техники.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 114 человек, пострадали 1 035, из них 137 продолжают лечение в больницах.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября на западе Турции. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9.

Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что солидарность Анкары и Афин перед лицом затронувшего обе страны бедствия "ценнее многих вещей в жизни".



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