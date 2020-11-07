Во Франции задержали грузина, стрелявшего в священника из-за мести за измену супруги

Тяжело раненый священник сам выдвинул версию о том, что стрелять в него мог "ревнивый муж" одной из его любовниц

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Полиция Франции задержала предполагаемого нападавшего на 52-летнего греческого православного священника в Лионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.

В прошлую субботу, 31 октября, в Лионе был ранен православный греческий священник, настоятель церкви. Злоумышленник скрылся с места преступления. Прокуратура Лиона возбудила дело о покушении на убийство.

Согласно источникам газеты, это 40-летний гражданин Грузии. Его арестовали в пятницу в своем доме, также была задержана его жена, ей 35 лет, отмечает издание.

По данным Parisien, мужчина признался в совершении нападения, и это было связано с супружеской изменой: он подозревал, что его жена была любовницей священника. Вместе с тем задержанный утверждает, что не собирался убивать священнослужителя.

Жена предполагаемого нападавшего признала, что у нее была любовная связь со священником. Вместе с тем она заверяет, что ничего не знала о намерениях своего мужа.

Мужчина, находящийся под стражей, заявил, что избавился от оружия и выбросил его в реку. В ходе обысков у него дома была найдено оружие, но оно не использовалось при совершении преступления. Задержанный уже был в поле зрения полиции в связи фактом вождения автомобиля без водительских прав и незаконным хранением оружия.

Священник, который был тяжело ранен, во вторник вышел из комы после операции. Он сам выдвинул версию о "ревнивом муже" одной из своих любовниц.