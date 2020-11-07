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Сотрудники Украинской полиции в Киеве

На Украине мужчина с ножом напал на прохожих, есть погибшие

© Sputnik / STRINGER
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20201107/249958385/Na-Ukraine-muzhchina-s-nozhom-napal-na-prokhozhikh-est-pogibshie.html

Нападавший ранил восемь человек, в том числе восьмилетнего ребенка, все они доставлены в больницу с ранениями разной степени тяжести

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. В Кривом Роге Днепропетровской области Украины мужчина напал на прохожих, в результате чего два человека погибли, еще восемь ранены сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу нацполиции региона.

"Седьмого ноября около 15:20 (16:20 мск - ред.) в полицию поступило сообщение о неизвестном мужчине, который на улице в Металлургическом районе бросался на людей с ножом. Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу", - сообщается на сайте.

В сообщении отмечается, что среди пострадавших есть и восьмилетний ребенок.

Следователи и криминалисты на месте террористического нападения в Вене, Австрия
© REUTERS / RADOVAN STOKLASA
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Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.

"Им оказался местный житель 1983 года рождения. Мужчину задержали… По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Работники полиции выясняют все обстоятельства дела", - сообщили в полиции.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, если преступление было совершено из корыстных мотивов.

Теги:
Украина


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