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Самолет казахстанской авиакомпании SCAT Airlines

Столкнулся со стаей птиц: что произошло с самолетом со 115 пассажирами в Казахстане?

photo: courtesy of Civil Aviation Agency of Georgia
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Пилота, успешно справившегося с чрезвычайной ситуацией, в авиакомпании намерены представить к награждению медалью

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. В Казахстане самолет авиакомпании SCAT, вылетевший из города Атырау на западе страны в Нур-Султан, столкнулся со стаей больших птиц после вылета, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Французская полиция в Париже
© AP Photo / Christophe Ena
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Отмечается, что судно, на борту которого было 115 пассажиров, благополучно вернулось в аэропорт – пострадавших нет. Инцидент произошел вечером во вторник.

"При выполнении рейса Атырау – Нур-Султан, в процессе набора высоты, на воздушное судно налетела стая крупных птиц (предположительно, гуси или утки). Командир воздушного судна Иван Карпович принял решение о возвращении в порт вылета. Посадка прошла в штатном режиме с заруливанием на стоянку самостоятельно", – говорится в сообщении авиаперевозчика.

По данным компании, самолет приземлился через 12 минут после вылета.

"Проблема с птицами, с которыми не происходит сегодня никакой борьбы, к сожалению, весьма актуальна. Благодаря высокому профессионализму командира воздушного судна – Карповича Ивана – и слаженной работе всего экипажа, посадка воздушного судна, столкнувшегося с целой стаей крупных птиц, прошла в штатном режиме. SCAT планирует представить пилота к награждению медалью", – добавили авиакомпании.



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