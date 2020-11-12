23:45 12 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8742
  • 100 RUB4.3144
  • USD3.2863
Поиск
Гватемала - столица Республики Гватемала

В Гватемале потерпел крушение самолет с кокаином на борту

© photo: Sputnik / В. Дунаев
Происшествия
Получить короткую ссылку
82 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20201112/250022619/V-Gvatemale-poterpel-krushenie-samolet-s-kokainom-na-bortu.html

С начала года, по данным вооруженных сил Гватемалы, на территории страны был обнаружен 31 нелегальный самолет

ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Самолет с крупным грузом кокаина потерпел крушение в Гватемале, сообщает Sputnik Беларусь.

Инцидент произошел на севере страны, в департаменте Петен, среди обломков самолета, который после удара об землю загорелся, нашли примерно полторы тонны наркотика.

Изъятые наркотики на полмиллиона долларов
photo : courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia
Экстази, гашиш, кокаин: в Грузии изъяли наркотики на полмиллиона

"После обнаружения сгоревшего самолета в Лагуна-дель-Тигре в общей сложности изъяты 1539 пакетов с предполагаемым кокаином, следует из данных первичного анализа", - говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранители оценили обнаруженный груз в более чем 20 миллионов долларов.

Несколько дней назад на юго-западе Гватемалы разбился самолет с тонной наркотика стоимостью около 14 миллионов долларов. Всего же, по сведениям вооруженных сил Гватемалы, с начала года на территории страны был обнаружен 31 нелегальный самолет.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Болельщики у стадиона Динамо Арена перед началом матча между сборными Грузии и Македонии
Огненное шоу: болельщики жгли файеры в Тбилиси перед матчем Грузия-Македония
Коронавирус vs Грузия: жители Тбилиси рассказали, что думают про COVID
Коронавирус vs Грузия: жители Тбилиси рассказали, что думают про COVID
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться