В Гватемале потерпел крушение самолет с кокаином на борту

С начала года, по данным вооруженных сил Гватемалы, на территории страны был обнаружен 31 нелегальный самолет

ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Самолет с крупным грузом кокаина потерпел крушение в Гватемале, сообщает Sputnik Беларусь.

Инцидент произошел на севере страны, в департаменте Петен, среди обломков самолета, который после удара об землю загорелся, нашли примерно полторы тонны наркотика.

"После обнаружения сгоревшего самолета в Лагуна-дель-Тигре в общей сложности изъяты 1539 пакетов с предполагаемым кокаином, следует из данных первичного анализа", - говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранители оценили обнаруженный груз в более чем 20 миллионов долларов.

Несколько дней назад на юго-западе Гватемалы разбился самолет с тонной наркотика стоимостью около 14 миллионов долларов. Всего же, по сведениям вооруженных сил Гватемалы, с начала года на территории страны был обнаружен 31 нелегальный самолет.