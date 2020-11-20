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Женщина в маске в Сенегале

В Сенегале неизвестной болезнью заразились более ста человек

© REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
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Предполагается, что источник неизвестной болезни находится в открытом море, поскольку ею заразились только рыбаки

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Более сотни сенегальских рыбаков заразились неизвестной болезнью – у заболевших наблюдаются кожные высыпания в виде струпьев, пишет РИА Новости со ссылкой на местную газету Dacar Actu.

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© AP Photo / Brian Inganga
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Заражение произошло на западе страны. Отмечается, что очаг болезни расположен между портовыми городами Рюфиск и Мбур, недалеко от столицы страны Дакара.

Предполагается, что источник неизвестной болезни находится в открытом море, поскольку ей заразились только рыбаки, выходившие на промысел между Рюфиском и Мбуром. Всех больных с симптомами госпитализируют на территории стадиона в Рюфиске.

Местные власти, в том числе мэр Рюфиска, префект одноименного департамента и глава районной медслужбы провели накануне экстренное совещание, на котором присутствовали представители рыболовной отрасли.



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