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Офицер спецназа охраняет дорогу перед домом, который обыскивает полиция в Ханау после стрельбы в кальянной, где были убиты 8 человек (19 февраля 2020). Германия

В Германии неизвестный открыл стрельбу на улице – есть раненые

© AP Photo / Michael Probst
Происшествия
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https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20201123/250136183/V-Germanii-neizvestnyy-otkryl-strelbu-na-ulitse---est-ranenye.html

Злоумышленник открыл стрельбу в направлении приближающихся на место правоохранителей и ранил полицейского

ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Неизвестный устроил стрельбу на улицах немецкого города Меккенхайм недалеко от Бонна, пишет Presse Portal.

© AFP / Joe Klamar
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Накануне, 22 ноября, в полицию поступил вызов от жителей, которые сообщили о мужчине, устроившем хаотичную стрельбу на улицах.

Злоумышленник начал стрельбу в направлении прибывающих на место правоохранителей и ранил полицейского. Пострадавшего доставили в больницу. В итоге в ходе перестрелки с членами спецподразделения полиции злоумышленник получил смертельные ранения. 

По последним данным, пострадавших больше нет. Расследованием инцидента занялась прокуратура и уголовная полиция Бонна, о личности и мотивах преступника не сообщается.



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