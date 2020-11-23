В Германии неизвестный открыл стрельбу на улице – есть раненые

Злоумышленник открыл стрельбу в направлении приближающихся на место правоохранителей и ранил полицейского

ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Неизвестный устроил стрельбу на улицах немецкого города Меккенхайм недалеко от Бонна, пишет Presse Portal.

Накануне, 22 ноября, в полицию поступил вызов от жителей, которые сообщили о мужчине, устроившем хаотичную стрельбу на улицах.

Злоумышленник начал стрельбу в направлении прибывающих на место правоохранителей и ранил полицейского. Пострадавшего доставили в больницу. В итоге в ходе перестрелки с членами спецподразделения полиции злоумышленник получил смертельные ранения.

По последним данным, пострадавших больше нет. Расследованием инцидента занялась прокуратура и уголовная полиция Бонна, о личности и мотивах преступника не сообщается.