В пригороде Санкт-Петербурга мужчина захватил в заложники шестерых детей

По предварительным данным, злоумышленник пьян и вооружен топором, требований пока никаких не выдвигалось

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Мужчина захватил в заложники шестерых детей в пригороде Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, все они находятся в квартире, злоумышленник пьян и вооружен топором.

В МВД сообщили, что детей удерживает в квартире их отец. Младшему ребенку три года, старшему — пятнадцать лет.

Мужчина не выдвинул никаких требований. Сотрудники правоохранительных органов ведут с ним переговоры.

В полицию обратилась его жена, которая не смогла попасть в квартиру.