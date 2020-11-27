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МиГ-29

В Индии разбился взлетевший с борта авианосца МиГ-29

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Происшествия
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Все случилось 26 ноября около 17:00 по местному времени. Самолет вылетел с авианосца "Викрамадитья". Один пилот найден, поиски второго ведутся

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Трагедия произошла в Индии – учебно-тренировочный самолет Военно-морских сил Индии МиГ-29К разбился в среду над Аравийским морем, один пилот пропал без вести, сообщает Times of India со ссылкой на представителя ВМС.

Пассажирский самолет в лучах заката заходит на посадку в аэропорт Шарль-де-Голль. Париж, Франция
© REUTERS / Christian Hartmann
При столкновении двух самолетов на севере Франции погибли пять человек

Все случилось 26 ноября около 17:00 по местному времени.

По данным ведомства, самолет вылетел с авианосца "Викрамадитья". Один пилот найден, поиски второго ведутся.

ВМС Индии начало расследование инцидента. Причины происшествия пока не называются.

На вооружении индийского флота находятся 36 истребителей МиГ-29К российского производства, которые эксплуатируются на авианосце "Викрамадитья" (бывший советский авианесущий крейсер "Адмирал Горшков"). Еще 65 Миг-29 состоят на вооружении ВВС Индии.



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