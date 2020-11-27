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Национальный музей Рима

Как американку замучила совесть за украденное – непридуманная история про кусок мрамора

© CC0 / Pixabay
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На артефакте было написано "Для Сэма с любовью от Джесс, Рим, 2017". Сама женщина назвала свой поступок глупым и подлым

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Удивительная история произошла на днях в США – женщина, которая три года назад выкрала из римского музея кусок мрамора, решила вернуть украденное вместе с извинениями и посланием для некого Сэма, сообщает The Guardian.

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© REUTERS / Caitlin Ochs
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Зовут американку Джесс. Именно она отправила в Национальный музей Рима кусок древнего мрамора, а к посылке приложила письмо с извинениями.

Как выяснилось, три года назад Джесс украла этот кусок, а потом подарила его своему близкому человеку. А на мраморе она оставила красноречивое послание, причем маркером: "С любовью от Джесс для Сэма, Рим, 2017 год". Американка пыталась оттереть эту надпись, но тщетно.

Любопытно, что в письме Джесс призналась, что сожалеет и о краже, и о том, что испортила мрамор "своими каракулями". Сегодня этот поступок кажется ей глупым и подлым.

"Я ужасно себя чувствую не только из-за того, что украла этот кусок и забрала оттуда, где ему положено находиться, но и из-за того, что я оставила на нем свои каракули. Это была большая ошибка с моей стороны, и я только теперь понимаю, насколько это было неразумно и подло", – написала она.

Работники музея пока не разобрались, откуда Джесс взяла этот кусок мрамора, но предполагают, что американка вынесла его из Форума, сердца Римской империи.



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