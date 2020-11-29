Метеорит осветил Японию: падающую звезду сняли на западе страны

Жители западных префектур, опубликовавшие видеозаписи, также говорили, что падение болида сопровождалось громким гулом

ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Многочисленные видеозаписи огромного светящегося шара, рассекающего темное небо на западе Японии, были размещены японскими пользователями социальных сетей.

​По сообщениям японских СМИ, болид, или особо яркая падающая звезда, был зафиксирован на западе Японии в ночь на воскресенье. В частности, падение болида было зафиксировано камерами телеканала NHK, установленными в префектурах Миэ, Аити и других.

Как заявил агентству Киодо директор муниципального планетария Акаси в префектуре Хёго, болиды, яркость которых превышала бы свечение Венеры, можно увидеть достаточно редко.

"Мы полагаем, что последняя вспышка этого болида была сопоставима по яркости с полной луной", - цитирует агентство слова Такэси Иноуэ.

Жители западных префектур, опубликовавшие видеозаписи на своих страницах, также говорили, что падение болида сопровождалось громким гулом.