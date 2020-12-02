Житель Армении убил сына друга за секс с его 15-летней дочерью

Молодой человек записал на видео сексуальные действия со школьницей, а после этого шантажировал ее этим

ТБИЛИСИ, 2 дек - Sputnik. Житель Армавирской области Армении убил 19-летнего односельчанина за сексуальные действия с его 15-летней дочерью и последующий шантаж, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Армении.

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По данным следствия, 45-летний мужчина, узнав, что сын его друга в марте 2020 года совершил с его 15-летней дочерью сексуальные действия, записал все на видео, а затем шантажом вымогал у девочки деньги и золотые украшения, решил отомстить парню. При не выясненных пока обстоятельствах мужчина смог раздобыть охотничье ружье ТОЗ-63 16-го калибра и на протяжении нескольких дней хранил оружие в своем доме.

Затем, около восьми вечера 10 ноября, под предлогом поговорить о деньгах, разгневанный отец вызвал молодого человека на встречу. На машине мужчины они поехали в село Тандзут. Добравшись до безлюдного места, мужчина достал из багажника автомобиля ружье и три раза выстрелил в молодого человека - в живот, грудь и голову.

На основании полученных доказательств мужчине было предъявлено обвинение по статье "убийство". В суд было подано ходатайство об избрании в его отношении в качестве меры пресечения заключения. Ходатайство было удовлетворено: мужчина находится под арестом.

Отдельное дело заведено по факту совершенных убитым парнем деяний - по ст.141 УК РА (половые отношения с лицом, не достигшим шестнадцати лет) и ч.1 ст.182 (вымогательство). Принято решение о присоединении данного дела к уголовному делу, возбужденному по факту убийства. Расследование продолжается.