Форрест Гамп по-итальянски: мужчина после ссоры с женой прошел пешком 450 км

Чего только не сделаешь, чтобы успокоиться после конфликта с супругой и навести порядок в своей голове

ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. Невероятная история произошла в Италии, в городке Комо, в регионе Ломбардия - там мужчина после ссоры с женой за неделю, не останавливаясь, прошел пешком 450 километров, сообщило издание Il Resto del Carlino.

Было дело так: полицейские остановили мужчину в провинции Пезаро-Урбино. Он ночью шагал по автомобильной дороге, идущей вдоль Адриатического моря.

Охранникам порядка 48-летний итальянец рассказал, что преодолел 450 километров, чтобы развеяться после скандала в семье. Финальной целью его странного путешествия был поселок Сан-Джованни-Ротондо, где расположена гробница святого Падре Пио.

То есть в среднем мужчина проходил в день 60 километров. При этом воду и еду ему, по собственному признанию, по дороге давали автомобилисты и неравнодушные граждане.

Как выяснили полицейские, заявление об исчезновении гражданина уже есть у правоохранителей – его написала супруга пропавшего. На следующий день она забрала путешественника, заплатив при этом 400 евро штрафа за нарушение им комендантского часа.

Неудивительно, что в соцсетях итальянца тут же сравнили с культовым киногероем Форрестом Гампом, который от одиночества несколько раз бегом пересек территорию США – от побережья до побережья.