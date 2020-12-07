Чешская полиция разыскивает гражданина Грузии за нападение в центре Праги

В случае признания виновным, подозреваемому 27-летнему гражданину Грузии грозит до 12 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Чешская полиция разыскивает гражданина Грузии в связи с нападением в Праге.

По данным чешских СМИ, подозреваемый, 27-летний гражданин Грузии, напал в центре Праги на 29-летнего мужчину, который был доставлен в больницу с тяжелыми травмами и жизнь пострадавшего оказалась в прямой опасности.

"Благодаря длительной интенсивной операции следователи по уголовным делам выяснили, что возможным злоумышленником является уже разыскиваемый Грузией мужчина, который был осужден за аналогичные насильственные преступления в прошлом", - цитируют пресс-секретаря полиции Еву Кропачова местные СМИ.

Криминалисты расценили нападение как нанесение тяжкий телесных повреждений, и поэтому подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы в случае признания виновным.

По сообщениям СМИ, полиция приняла меры по возможному побегу подозреваемого на границах Чехии и Шенгенской зоны.