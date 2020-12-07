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Центр Праги утром

Чешская полиция разыскивает гражданина Грузии за нападение в центре Праги

© photo: Sputnik / Alexei Danichev
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20201207/250265123/Cheshskaya-politsiya-razyskivaet-grazhdanina-Gruzii-za-napadenie-v-tsentre-Pragi.html

В случае признания виновным, подозреваемому 27-летнему гражданину Грузии грозит до 12 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Чешская полиция разыскивает гражданина Грузии в связи с нападением в Праге.

По данным чешских СМИ, подозреваемый, 27-летний гражданин Грузии, напал в центре Праги на 29-летнего мужчину, который был доставлен в больницу с тяжелыми травмами и жизнь пострадавшего оказалась в прямой опасности.

Камеры заключения в тюрьме
© CC BY 2.0 / Drew Bates / Alcatraz Max Security
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"Благодаря длительной интенсивной операции следователи по уголовным делам выяснили, что возможным злоумышленником является уже разыскиваемый Грузией мужчина, который был осужден за аналогичные насильственные преступления в прошлом", - цитируют пресс-секретаря полиции Еву Кропачова местные СМИ.

Криминалисты расценили нападение как нанесение тяжкий телесных повреждений, и поэтому подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы в случае признания виновным.

По сообщениям СМИ, полиция приняла меры по возможному побегу подозреваемого на границах Чехии и Шенгенской зоны.

Теги:
полиция, Чехия, Грузия


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