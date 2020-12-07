Разыскиваемый в связи с нападением в Праге гражданин Грузии сдался полиции

Уголовное дело возбуждено по статье нанесение особо тяжкого вреда здоровью, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Разыскиваемый в связи с нападением в Праге гражданин Грузии Бачуки Джалагония сдался полиции, сообщает телеканал "Рустави 2".

Джалагония находился в розыске уже более месяца. По данным чешских СМИ, подозреваемый, 27-летний гражданин Грузии, напал в центре Праги на 29-летнего мужчину, который был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, и жизнь пострадавшего оказалась в прямой опасности.

Криминалисты расценили нападение как нанесение тяжких телесных повреждений, и поэтому подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы в случае признания виновным.

По информации "Рустави 2", 27-летний мужчина уже несколько лет живет в Праге вместе с супругой. Ранее он был судим за подобное преступление.

Подтверждающие его судимость фотографии распространила ранее местная полиция. По информации МВД, спустя несколько часов после обнародования фотографий обвиняемый сдался полиции.