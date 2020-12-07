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Руки в наручниках. Задержание преступника

Разыскиваемый в связи с нападением в Праге гражданин Грузии сдался полиции

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20201207/250272672/Razyskivaemyy-v-svyazi-s-napadeniem-v-Prage-grazhdanin-Gruzii-sdalsya-politsii.html

Уголовное дело возбуждено по статье нанесение особо тяжкого вреда здоровью, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Разыскиваемый в связи с нападением в Праге гражданин Грузии Бачуки Джалагония сдался полиции, сообщает телеканал "Рустави 2".

Чехия Прага - полиция
© AP Photo / Petr David Josek
Чешская полиция разыскивает гражданина Грузии за нападение в центре Праги

Джалагония находился в розыске уже более месяца. По данным чешских СМИ, подозреваемый, 27-летний гражданин Грузии, напал в центре Праги на 29-летнего мужчину, который был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, и жизнь пострадавшего оказалась в прямой опасности.

Криминалисты расценили нападение как нанесение тяжких телесных повреждений, и поэтому подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы в случае признания виновным.

По информации "Рустави 2", 27-летний мужчина уже несколько лет живет в Праге вместе с супругой. Ранее он был судим за подобное преступление.

Подтверждающие его судимость фотографии распространила ранее местная полиция. По информации МВД, спустя несколько часов после обнародования фотографий обвиняемый сдался полиции.



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