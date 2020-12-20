В Афинах обнаружили тело гражданина Грузии

Происшествия
Получить короткую ссылку
134 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/11/250365260.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20201220/250401176/V-Afinakh-obnaruzhili-telo-grazhdanina-Gruzii.html
Консульство Грузии в Афинах связалось с родными погибшего, обсуждается доставка тела мужчины на родину
ТБИЛИСИ, 20 дек - Sputnik. Гражданин Грузии был найден мертвым в столице Греции, об этом сообщает телекомпания Rustavi2 со ссылкой на греческие СМИ.
В Греции за грабежи задержаны шесть граждан Грузии >>
По их данным, гражданин Грузии находился в Греции по работе. Мужчину обнаружили повешенным на дереве.
По данным МИД, консульство Грузии в Афинах связалось с родными погибшего, обсуждается доставка тела мужчины на родину.