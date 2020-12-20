В Афинах обнаружили тело гражданина Грузии

Консульство Грузии в Афинах связалось с родными погибшего, обсуждается доставка тела мужчины на родину

ТБИЛИСИ, 20 дек - Sputnik. Гражданин Грузии был найден мертвым в столице Греции, об этом сообщает телекомпания Rustavi2 со ссылкой на греческие СМИ.

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По их данным, гражданин Грузии находился в Греции по работе. Мужчину обнаружили повешенным на дереве.

По данным МИД, консульство Грузии в Афинах связалось с родными погибшего, обсуждается доставка тела мужчины на родину.