В Берлине неизвестный устроил стрельбу: есть раненые, задействован вертолет

Место происшествия находится рядом с офисом Социал-демократической партии Германии, сейчас там действует полиция

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. В районе Берлина Кройцберг рано утром в субботу произошла стрельба, пишет Bild со ссылкой на полицию.

Ранены как минимум четыре человека, сообщает таблоид. Один из пострадавших прыгнул в водный канал Ландвер, чтобы скрыться от стрелявшего. Первоначально им оказали экстренную помощь на месте, сейчас раненые госпитализированы.

Место происшествия, как указывает издание, находится рядом с офисом Социал-демократической партии Германии.

Полиция прибыла на место и ведет поиски участников конфликта. В операции также задействован вертолет.