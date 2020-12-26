В Берлине неизвестный устроил стрельбу: есть раненые, задействован вертолет

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. В районе Берлина Кройцберг рано утром в субботу произошла стрельба, пишет Bild со ссылкой на полицию.
Ранены как минимум четыре человека, сообщает таблоид. Один из пострадавших прыгнул в водный канал Ландвер, чтобы скрыться от стрелявшего. Первоначально им оказали экстренную помощь на месте, сейчас раненые госпитализированы.
Место происшествия, как указывает издание, находится рядом с офисом Социал-демократической партии Германии.
Полиция прибыла на место и ведет поиски участников конфликта. В операции также задействован вертолет.