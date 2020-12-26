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Офицер спецназа охраняет дорогу перед домом, который обыскивает полиция в Ханау после стрельбы в кальянной, где были убиты 8 человек (19 февраля 2020). Германия

В Берлине неизвестный устроил стрельбу: есть раненые, задействован вертолет

© AP Photo / Michael Probst
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20201226/250456837/V-Berline-neizvestnyy-ustroil-strelbu-est-ranenye-zadeystvovan-vertolet.html

Место происшествия находится рядом с офисом Социал-демократической партии Германии, сейчас там действует полиция

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. В районе Берлина Кройцберг рано утром в субботу произошла стрельба, пишет Bild со ссылкой на полицию.

Ранены как минимум четыре человека, сообщает таблоид. Один из пострадавших прыгнул в водный канал Ландвер, чтобы скрыться от стрелявшего. Первоначально им оказали экстренную помощь на месте, сейчас раненые госпитализированы.

Место происшествия, как указывает издание, находится рядом с офисом Социал-демократической партии Германии.

Полиция прибыла на место и ведет поиски участников конфликта. В операции также задействован вертолет.

 

Теги:
Стрельба, Германия, Берлин


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