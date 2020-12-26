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Машина немецкой полиции

В генпрокуратуре Берлина рассказали, с чем связана утренняя перестрелка

© CC0 / Pixabay
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20201226/250460089/V-genprokurature-Berlina-rasskazali-s-chem-svyazana-utrennyaya-perestrelka.html

Официальных задержанных по данному делу пока нет – полиция выясняет, был ли стрелок один или стреляли несколько человек

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. В генпрокуратуре Берлина заявили, что утренняя стрельба в городе связана с организованной преступностью, сообщает РИА Новости.

"Из-за стрельбы в среде организованной преступности мы расследуем совместно с отделом убийств полиции Берлина дело о покушении на убийство в отношении нескольких подозреваемых", – сообщило ведомство в соцсети Twitter.

Ранее в полиции заявили РИА Новости, что стрельба произошла в субботу утром в районе Кройцберг в результате ссоры между не установленным пока числом лиц, а полицию вызвали местные жители.

Берлин - место стрельбы
© photo: AFP 2020 / ODD ANDERSEN
В Берлине неизвестный устроил стрельбу: есть раненые, задействован вертолет

СМИ сообщали о произошедшей утром в субботу перестрелке в Берлине на Штреземанштрассе, рядом со штаб-квартирой Социал-демократической партии Германии (СДПГ). На месте происшествия были обнаружены четверо раненых с огнестрельными ранениями, один из пострадавших пытался скрыться, прыгнул в канал, однако был извлечен спасателями.

Все раненые госпитализированы, идет следствие. По данному делу официально пока нет задержанных, полиция выясняет, был ли стрелок один или стреляли несколько человек.

Теги:
Стрельба, Германия, Берлин


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