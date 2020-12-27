Кровавое ДТП в Камеруне: десятки погибших и раненых

Большинство из пассажиров возвращались с рождественских праздников к родственникам, чтобы встретить Новый год

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Число жертв трагического ДТП с автобусом на западе Камеруна выросло до 60 человек, сообщает местный портал camer.be.

Согласно поступившей информации, попавший в аварию автобус принадлежал транспортной компании Avenir du Noun, в нем находились 70 пассажиров.

Ранее СМИ со ссылкой на местные власти сообщили, что в ночь на воскресенье в деревне Немале автобус, в котором находились более 60 человек, столкнулся с грузовиком.

Столкновение произошло, когда автобус пытался объехать толпу людей на дороге. Местные власти отмечали, что большинство из пассажиров возвращались с рождественских праздников к родственникам, чтобы встретить Новый год.