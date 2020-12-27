00:50 28 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9870
  • 100 RUB4.4255
  • USD3.2699
Поиск
Машина скорой помощи в Африке

Кровавое ДТП в Камеруне: десятки погибших и раненых

© photo: AFP 2020 / GREGORY WALTON
Происшествия
Получить короткую ссылку
81 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/1b/250464712.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20201227/250464619/Krovavoe-DTP-v-Kamerune-desyatki-pogibshikh-i-ranenykh.html

Большинство из пассажиров возвращались с рождественских праздников к родственникам, чтобы встретить Новый год

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Число жертв трагического ДТП с автобусом на западе Камеруна выросло до 60 человек, сообщает местный портал camer.be.

Согласно поступившей информации, попавший в аварию автобус принадлежал транспортной компании Avenir du Noun, в нем находились 70 пассажиров.

Ранее СМИ со ссылкой на местные власти сообщили, что в ночь на воскресенье в деревне Немале автобус, в котором находились более 60 человек, столкнулся с грузовиком.

Столкновение произошло, когда автобус пытался объехать толпу людей на дороге. Местные власти отмечали, что большинство из пассажиров возвращались с рождественских праздников к родственникам, чтобы встретить Новый год.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Рождественская елка из противогазов в Рязани
Самые необычные и оригинальные: рождественские елки 2020 года - фото
Новогоднее настроение: как тбилисцы покупают елки и чичилаки - видео
Новогоднее настроение: как тбилисцы покупают елки и чичилаки - видео
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться