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Териберская губа Кольского полуострова на берегу Баренцева моря в Мурманской области

В Баренцевом море затонуло судно – на нем было 19 рыбаков

© photo: Sputnik / Pavel Lvov
Происшествия
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Темы:
Новости из России (1527)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20201228/250466903/V-Barentsevom-more-zatonulo-sudno---na-nem-bylo-19-rybakov.html

По предварительной информации, "Онега" затонула из-за обледенения, на борту находились 19 человек, двое спасены

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Российское судно "Онега" затонуло в Баренцевом море – на борту находились 19 рыбаков, спасены двое, пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Сообщается, что информация о происшествии в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области поступила утром в понедельник.

По предварительной информации, "Онега" затонула из-за обледенения.

Сейчас рыбаков ищет экипаж плавбазы "Войково", дополнительно к месту направлены еще три судна.

Темы:
Новости из России (1527)


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