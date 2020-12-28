В Баренцевом море затонуло судно – на нем было 19 рыбаков

Происшествия
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По предварительной информации, "Онега" затонула из-за обледенения, на борту находились 19 человек, двое спасены
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Российское судно "Онега" затонуло в Баренцевом море – на борту находились 19 рыбаков, спасены двое, пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Сообщается, что информация о происшествии в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области поступила утром в понедельник.
По предварительной информации, "Онега" затонула из-за обледенения.
Сейчас рыбаков ищет экипаж плавбазы "Войково", дополнительно к месту направлены еще три судна.