В Хорватии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,3

После землетрясение в стране нарушена и перегружена телефонная связь, на улицах пробки, не работают светофоры, разрушены здания с исторической части города

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Разрушительное землетрясение магнитудой 6,3 произошло на территории Хорватии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Об этом пишет РИА Новости.

© REUTERS / ANTONIO BRONIC Последствия землетрясения в Хорватии

Землетрясение было зафиксировано в 11:19 по времени UTC (15:19 тбс). Эпицентр подземных толчков располагался в 47 километрах к юго-востоку от Загреба и в 5 километрах к западу от города Сисак. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Situacija u Petrinji. pic.twitter.com/EK63mcVofC — Hrvatski Crveni križ (@crvenikriz_hr) December 29, 2020

В результате землетрясения больше всего пострадал город Петриня, расположенный примерно в 3 километрах от эпицентра подземных толчков. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что с крыш домов обрушилась черепица, некоторые строения сильно повреждены.

По предварительной информации СМИ, работающих на месте событий, в городе погиб малолетний ребенок.

"Центр города Петрине, каким он был ранее, больше не существует. Неофициально сообщается, что есть пострадавшие. Люди лежат в парке, некоторые прыгали с крыш зданий", – сообщил телеканал.

Значительная часть столицы страны, Загреба, остается без электричества. Жители вышли на улицы, телефонная связь нарушена и перегружена, на улицах пробки, не работают светофоры, МВД призывает граждан пропускать автомобили экстренных служб. Повреждения получили здания МИД и другие объекты в исторической части города.

Croatian town of Petrinja suffered a lot of damage in the earthquake today pic.twitter.com/W7ypSFj5vR — Based Croatia (@Based_Croatia) December 29, 2020

Руководитель службы спасения Хорватии Дамир Трут сообщил, что все службы мобилизованы, люди и техника направлены к эпицентру землетрясения, а в Петриню прибыли подразделения армии.