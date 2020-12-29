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Последствия землетрясения в Хорватии

Премьер Хорватии рассказал подробности о последствиях землетрясения

© REUTERS / ANTONIO BRONIC
Происшествия
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Работа экстренных служб после разрушительного землетрясения продолжается, сотням жителей предоставлено временное размещение

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Центр города Петриня в Хорватии, который был ближе всего к эпицентру землетрясения, частично разрушен, сообщил премьер Андрей Пленкович. Об этом пишет РИА Новости.

Землетрясение в Хорватии, Загреб
© REUTERS / ANTONIO BRONIC
В Хорватии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,3

Во вторник в Хорватии около 12:20 (16:20 тбс) произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. Глава правительства Андрей Пленкович и президент Зоран Миланович с министрами прибыли в этот город.

"В данный момент все службы ведут поиск в разрушенных объектах, ищут, остался ли кто-то под обломками… Большая часть центра Петрини, по первым оценкам, находится в "красной зоне", то есть непригодна для жизни", – заявил глава правительства журналистам.

По его словам, в казарме обеспечено 500 мест для ночлега людей, которые не могут вернуться к себе домой, и еще 100 в гостинице. Правительство старается обеспечить размещение всем, кто остался без крова, отметил он.

По данным местных властей, в Петрине погибла одна 12-летняя девочка. СМИ сообщают, что в больницу близлежащего города Сисак приняты 20 человек с травмами различной тяжести. Однако сама больница сильно пострадала при землетрясении и происходит эвакуация пациентов и вывоз оборудования из нескольких отделений, поэтому данная цифра официально не подтверждена.

Теги:
Землетрясение, Хорватия


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