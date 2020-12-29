Первые лица Грузии соболезнуют хорватскому народу

Во вторник днем в Хорватии произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера, согласно последней информации погибли семь человек

ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахария выразили свои соболезнования по поводу гибели людей во время землетрясения в Хорватии.

Во вторник в Хорватии произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. Согласно последней информации, погибли семь человек.

Very saddened to see the destruction from the #earthquake in #Croatia. I stand with the Croatian people in this difficult time and wish strength to the #FirstResponders on the scene. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 29, 2020

​"Я опечалена из-за разрушительного землетрясения в Хорватии. В это трудное время я рядом с хорватским народом и желаю сил всем спасателям, находящимся на месте", - написала президент Грузии в своем Twitter-аккаунте.

В своем Twitter-аккаунте премьер-министр Грузии Георгий Гахария выразил соболезнования семьям погибших.

"Я глубоко опечален сильным землетрясением в Хорватии, выражаю искренние соболезнования семьям жертв и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Грузия в это тяжелое время стоит рядом с дружественным народом Хорватии", - написал Гахария.

Deeply saddened by the news of another powerful earthquake in Croatia. My heartfelt condolences to the families of the victims & wishing a quick recovery to those injured. 🇬🇪 stands together with the friendly people of 🇭🇷 during these difficult times. — Giorgi Gakharia (@GakhariaGiorgi) December 29, 2020

​В близком к эпицентру городу Сисак также произошли значительные разрушения, больше всего пострадала городская больница, которая продолжила принимать пациентов. За медицинской помощью обратились около 20 человек, двое из них в тяжелом состоянии.