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Первые лица Грузии соболезнуют хорватскому народу

© AP Photo
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Во вторник днем в Хорватии произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера, согласно последней информации погибли семь человек

ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахария выразили свои соболезнования по поводу гибели людей во время землетрясения в Хорватии.

Во вторник в Хорватии произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. Согласно последней информации, погибли семь человек.

​"Я опечалена из-за разрушительного землетрясения в Хорватии. В это трудное время я рядом с хорватским народом и желаю сил всем спасателям, находящимся на месте", - написала президент Грузии в своем Twitter-аккаунте.

В своем Twitter-аккаунте премьер-министр Грузии Георгий Гахария выразил соболезнования семьям погибших.

"Я глубоко опечален сильным землетрясением в Хорватии, выражаю искренние соболезнования семьям жертв и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Грузия в это тяжелое время стоит рядом с дружественным народом Хорватии", - написал Гахария.

​В близком к эпицентру городу Сисак также произошли значительные разрушения, больше всего пострадала городская больница, которая продолжила принимать пациентов. За медицинской помощью обратились около 20 человек, двое из них в тяжелом состоянии.

Теги:
Георгий Гахария, Саломе Зурабишвили, Грузия, Землетрясение, Хорватия


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