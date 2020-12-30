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Ситуация в Ливии

В аэропорту Йемена прогремел взрыв в момент прибытия правительства

© photo: Sputnik / Андрей Стенин
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20201230/250495142/V-aeroportu-Yemena-progremel-vzryv-v-moment-pribytiya-pravitelstva.html

Сильный взрыв прогремел в здании аэропорта, где находилось множество людей. Есть как раненые, так и погибшие

ТБИЛИСИ, 30 дек – Sputnik. Мощный взрыв прогремел в зале прилетов аэропорта столицы Южного Йемена Адена в момент прибытия туда правительственной делегации на самолете из Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости.

"Есть убитые и раненые, но министры находились в самолете в это время, они не пострадали", – сообщил агентству местный источник.

По его словам, все министры были перевезены во дворец правительства в Адене.

В декабре президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров, в состав которого вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, который выступает за отделение юга Йемена. В среду новое правительство прибыло из Эр-Рияда в Аден, ставший временной столицей международно признанных властей Йемена после захвата власти в Сане в 2014 году мятяжниками-хуситами.

Теги:
Аэропорт, Взрыв, Йемен


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