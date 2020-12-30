Взрыв в аэропорту Йемена унес жизни десяти человек

Взрыв прозвучал в районе зала прилетов аэропорта йеменской столицы во время прибытия членов нового правительства

ТБИЛИСИ, 30 дек – Sputnik. Число жертв взрыва в аэропорту Адена на юге Йемена выросло до десяти, более 20 человек получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

Серия мощных взрывов прозвучала в районе зала прилетов аэропорта во время прибытия членов нового правительства.

По данным собеседника агентства, причиной взрыва стал ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена. В свою очередь телеканал Sky News Arabia сообщил, что над аэропортом Адена перед взрывами были слышны беспилотники.

© REUTERS / FAWAZ SALMAN Последствия взрыва в Аэропорту Йемен

Источник уточнил, что министры не пострадали, так как во время ЧП они находились в самолете. Позднее их перевезли в правительственный дворец. Здание аэропорта и прилегающие районы оцепили силы безопасности.

Члены нового правительства прибыли в Аден из Эр-Рияда. Их назначил президент Абд Раббу Мансур Хади 18 декабря. В кабинет, сформированный по итогам эр-риядских договоренностей прошлого года между международно признанным правительством и сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена, вошли пять министров-южан.