Очередной взрыв в Йемене – теперь у правительственного дворца

Несколько часов назад серия мощных взрывов произошла в зале прилетов аэропорта в столице страны, в результате которых погибли 22 человека

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. В йеменском городе Аден снова прогремел взрыв – на этот раз около правительственного дворца Маашик, сообщает РИА Новости.

Несколько часов назад серия мощных взрывов произошла в зале прилетов аэропорта Адена. Как раз в тот момент по трапу самолета должны были спускаться члены нового правительства, прибывшие из Эр-Рияда.

Как сообщает Sky News, в район здания, где находятся недавно избранные министры, могла ударить ракета или беспилотник. Есть ли жертвы и раненые, пока не известно.

По информации источника РИА Новости, причиной первого ЧП стал ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена. Телеканал Sky News Arabia, в свою очередь, сообщил, что над аэропортом Адена перед взрывами были слышны беспилотники.

В результате атаки погибли 22 человека, более 50 ранены, состояние некоторых оценивают как тяжелое. Министры не пострадали, их перевезли в правительственный дворец. Здание аэропорта и прилегающие районы оцепили силы безопасности. МВД возглавит комиссию для расследования обстрела.

Члены нового правительства прибыли в Аден из Эр-Рияда. Их назначил президент Абд Раббу Мансур Хади 18 декабря. В кабинет, сформированный по итогам эр-риядских договоренностей прошлого года между международно признанным правительством и сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена, вошли пять министров-южан.

В Йемене с 2015 идет гражданская война между сторонниками президента Абду Раббу Мансур Хади (при военной поддержке Саудовской Аравии) и повстанцами-хуситами (как считается, при поддержке Ирана). Ранее Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров во главе с Абдель Маликом. В его состав вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, выступающего за отделение юга республики.

Север страны, в том числе город Сана, остается под контролем хуситов. Поэтому временной столицей признанных на международном уровне властей республики стал Аден.