Число жертв теракта в аэропорту Йемена возросло до 25 человек

В числе раненых во время теракта – заместитель министра связи Йемена, а также представитель губернатора Адена

ТБИЛИСИ, 31 дек – Sputnik. Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена возросло до 25 человек, 110 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира".

В аэропорту Йемена прогремел взрыв в момент прибытия правительства>>

Ранее сообщалось о 22 погибших и более 50 пострадавших.

"Число жертв нападения на аэропорт Адена возросло до 25, ранены 110", – заявил министр здравоохранения Йемена Касем Бухейбух.

В числе раненых во время теракта в аэропорту – заместитель министра связи Йемена Насыр Шариф, а также представитель губернатора Адена Гасан аз-Замики и директор местной тюрьмы аль-Мансура Наджи аль-Махри.

Несколько часов назад в зале прилетов аэропорта Адена произошла серия мощных взрывов. Как раз в тот момент по трапу самолета должны были спускаться члены нового правительства, прибывшие из Эр-Рияда.

По информации источника РИА Новости, причиной первого ЧП стал ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена. Телеканал Sky News Arabia, в свою очередь, сообщил, что над аэропортом Адена перед взрывами были слышны беспилотники.