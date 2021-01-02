В Италии новогодние фейерверки привели к "дождю" из мертвых птиц

В организации по защите диких животных призывают власти страны на законодательном уровне запретить запуски пиротехники

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. На улицах Рима в ночь на 1 января были найдены сотни мертвых скворцов, которые разбились из-за громкого шума от фейерверков, сообщает местное издание RomaToday.

Ужасающие кадры распространились в новогоднюю ночь в социальных сетях. На них видно, как на дорогах разбросаны десятки и сотни мертвых птиц.

#Strage di #capodanno a #Roma:

Stormi di uccellini scappano impauriti e si schiantano sui palazzi e sui fili dell'energia elettrica...in tanti restano a terra morti.

E proprio necessario continuare a sparare ogni anno? pic.twitter.com/tHIDHe4FWM — NON SEI IRPINO SE (@lucadel08) January 1, 2021

"Извините, но желание праздновать уже прошло. Сотни мертвых птиц. Пиротехника не настолько необходима, чтобы оправдывать сотни убийств", – приводит издание слова одного из авторов видео.

В итальянской благотворительной организации LIPU, которая занимается защитой дикой природы и уделяет особое внимание охране птиц и мест их обитания, объяснили, что вспышка фейерверка посреди ночи причиняет пернатым невообразимый ущерб.

"У диких птиц взрыв от фейерверка вызывает такой ужас, что он может вызвать смерть от сердечного приступа или побудить их покинуть свои жилища и лететь в темноте вслепую. В результате они могут столкнуться со стеной, электрическим кабелем, попасть под машину или замерзнуть из-за низких зимних температур и отсутствия укрытия", – пояснили в организации.

Там добавили, что скворцы – социальные животные, живущие вместе большими стаями, и фейерверки могли побудить их всех от страха взлететь одновременно и насмерть сталкиваться друг с другом.

tantissimi uccellini morti a via Cavour a causa dei botti ma porco zio ma ce la fate pic.twitter.com/3yIchlwOo7 — Марс (@FLVKE96s) January 1, 2021

По словам главы LIPU Массимо Компаротто, ежегодно они просят запретить продажу петард и фейерверков, однако этот вопрос никак не регулируется.