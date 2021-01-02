17:09 02 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0233
  • 100 RUB4.3912
  • USD3.2766
Поиск
Автомобиль горит на улице Бобиньи, пригорода Парижа

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 861 автомобиль

© photo: Sputnik / Julien Mattia
Происшествия
Получить короткую ссылку
43 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/02/250521539.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210102/250521583/Vo-Frantsii-v-novogodnyuyu-noch-sozhgli-861-avtomobil.html

Глава МВД до новогодней ночи призвал префекты не озвучивать на местном уровне число сожженных автомобилей, чтобы исключить "соревнования по числу поджогов" в разных районах страны

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Хулиганы сожгли 861 автомобиль в новогоднюю ночь во Франции, что на 41% меньше, чем в прошлом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

Как отмечает радиостанция, цифры о поджогах машин не фигурировали в релизе французского министерства внутренних дел о происшествиях в новогоднюю ночь. Дело в том, что глава МВД Франции направил префектам письмо с требованием не сообщать эти данные на местном уровне, "чтобы избежать любых элементов соревнования" по числу поджогов.

Стая птиц
© photo: Sputnik / Alexey Mayshev
В Италии новогодние фейерверки привели к "дождю" из мертвых птиц

При этом, по данным полиции и жандармерии страны, с которыми ознакомилась радиостанция, в ночь на 1 января по всей Франции неизвестные сожгли 861 автомобиль. Тогда как в прошлом году было зафиксировано рекордное число поджогов – 1 457.

Ранее французские СМИ сообщали, что не менее 100 тысяч полицейских и жандармов будут мобилизованы во Франции, чтобы следить за соблюдением комендантского часа в новогоднюю ночь. Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен призвал префектов принять необходимые меры, чтобы бороться с "несанкционированными собраниями" и "столкновениями в городах" до конца года и в особенности 31 декабря.

С 30 октября во Франции был введен повторный карантин на фоне второй эпидемии коронавируса. С 15 декабря карантин в стране был заменен комендантским часом с 20:00 до 06:00. По словам представителя правительства страны Габриэля Атталя, комендантский час в 15 французских департаментах будет начинаться с 18:00.

Теги:
Новый год, происшествия, Франция


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Салют во время празднования Нового 2021 года в Берлине
Салют в честь Нового 2021 года в самых красивых городах мира – фото
Космонавты поздравили жителей Земли с Новым годом - видео
Космонавты с орбиты поздравили жителей Земли с Новым годом - видео
Как безопасно встретить Рождество?
Как безопасно встретить Новый год в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться