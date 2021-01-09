В Индонезии потеряли связь с Boeing 737-500 - на его борту более 50 пассажиров

Это произошло через четыре минуты после вылета лайнера из Джакарты. Речь идет о лайнере Boeing 737-500

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф (Yusuf Latief) подтвердил потерю связи с вылетевшим из Джакарты самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с десятками пассажиров на борту, передает агентство Синьхуа.

Отмечается, что на борту находилось более 50 пассажиров.

Ранее сервис Flightradar24 сообщал, что самолет потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. Сервис сообщал, что речь идет о лайнере Boeing 737-500.