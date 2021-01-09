19:09 09 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0428
  • 100 RUB4.4384
  • USD3.3035
Поиск
Боинг 737 на взлете , архивное фото

На месте крушения индонезийского Boeing нашли тела и обломки - СМИ

© AP Photo / Ted S. Warren
Происшествия
Получить короткую ссылку
92102
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/09/250571268.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210109/250570723/Na-meste-krusheniya-indoneziyskogo-Boeing-nashli-tela-i-oblomki---SMI.html

Трагедия произошла через четыре минуты после вылета лайнера из Джакарты. Речь идет о лайнере Boeing 737-500

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Самолет индонезийской компании SRIWIJAYA AIR, на борту которого было более 50 пассажиров, упал в воду - найдены обломки и части тел, передает Синьхуа со ссылкой на ТВ.

Ранее представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф (Yusuf Latief) подтвердил потерю связи с вылетевшим из Джакарты самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с десятками пассажиров на борту, передает агентство Синьхуа.

Сервис Flightradar24 сообщал, что самолет потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. Сервис сообщал, что речь идет о лайнере Boeing 737-500.

Новость дополняется



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисцы и Старый Новый год - продавец воздушных шаров
Радость и улыбки с оттенком печали: тбилисцы и Старый Новый год - фото
Взрыв в жилом доме в Аджарии - видео разрушений с места ЧП
Взрыв в жилом доме в Аджарии - видео разрушений с места ЧП
Каких успехов добился Шота Арвеладзе в Пахтакоре
Каких успехов добился Шота Арвеладзе в "Пахтакоре"
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться