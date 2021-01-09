На месте крушения индонезийского Boeing нашли тела и обломки - СМИ

Трагедия произошла через четыре минуты после вылета лайнера из Джакарты. Речь идет о лайнере Boeing 737-500

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Самолет индонезийской компании SRIWIJAYA AIR, на борту которого было более 50 пассажиров, упал в воду - найдены обломки и части тел, передает Синьхуа со ссылкой на ТВ.

Ранее представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф (Yusuf Latief) подтвердил потерю связи с вылетевшим из Джакарты самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с десятками пассажиров на борту, передает агентство Синьхуа.

Сервис Flightradar24 сообщал, что самолет потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. Сервис сообщал, что речь идет о лайнере Boeing 737-500.

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