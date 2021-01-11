Смертельное ДТП: в Подмосковье в колонну военных автобусов врезался грузовик

ДТП произошло в Красногорске на Новорижском шоссе – в колонну военных автобусов врезался грузовик. Обстоятельства инцидента выясняются

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Четыре человека погибли, еще шесть пострадали при столкновении военных автобусов с грузовиком в Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Согласно информации, которая на данный момент уточняется, ДТП произошло в Красногорске на Новорижском шоссе (федеральная трасса М-9 "Балтия") на повороте на деревню Глухово – в колонну военных автобусов врезался грузовик.

Ранее сообщалось только о восьми пострадавших.

"Предварительно, пострадали десять человек, четверо из них погибли", – сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.