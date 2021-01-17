В Черном море затонул российский сухогруз: идет операция по спасению экипажа

Проводится операция по спасению тринадцати членов экипажа российского судна "Арвин". Инцидент произошел в районе Инкуму

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Российский сухогруз "Арвин" затонул в Черном море у берегов Турции, сообщил губернатор турецкой провинции Бартына Синан Гюнер.

По его данным, начинается операция по спасению 13 членов экипажа.

Губернатор сообщил, что из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция осложнилась, спасатели с трудом направляются в зону бедствия.

"На борту находились 13 человек экипажа, все граждане России. На данный момент спасены пять членов экипажа, два тела подняты на борт спасательного катера, поиск шестерых продолжается", - цитирует Гюнера агентство Anadolu.

Между тем, по данным посольства России в Анкаре, погибших при крушении судна в Черном море, нет.

Затонувший в Чёрном море у берегов Турции сухогруз "Арвин" ходил под флагом Палау, следует из данных систем по отслеживанию судов Vesselfinder и Marinetraffic.