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Черное море

В Черном море затонул российский сухогруз: идет операция по спасению экипажа

© Sputnik / Seyran Baroyan
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210117/250630249/V-Chernom-more-zatonul-rossiyskiy-sukhogruz-idet-operatsiya-po-spaseniyu-ekipazha.html

Проводится операция по спасению тринадцати членов экипажа российского судна "Арвин". Инцидент произошел в районе Инкуму

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Российский сухогруз "Арвин" затонул в Черном море у берегов Турции, сообщил губернатор турецкой провинции Бартына Синан Гюнер.

По его данным, начинается операция по спасению 13 членов экипажа.

Турецкий сухогруз тонет в результате шторма на Черном море, архивное фото
© AFP / IBRAGIM CHKADUA
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Губернатор сообщил, что из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция осложнилась, спасатели с трудом направляются в зону бедствия.

"На борту находились 13 человек экипажа, все граждане России. На данный момент спасены пять членов экипажа, два тела подняты на борт спасательного катера, поиск шестерых продолжается", - цитирует Гюнера агентство Anadolu.

Между тем, по данным посольства России в Анкаре, погибших при крушении судна в Черном море, нет.

Затонувший в Чёрном море у берегов Турции сухогруз "Арвин" ходил под флагом Палау, следует из данных систем по отслеживанию судов Vesselfinder и Marinetraffic.

 

Теги:
Россия, Турция, Шторм, Черное море


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