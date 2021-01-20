13:33 20 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9801
  • 100 RUB4.4446
  • USD3.2994
Поиск
Задержание преступника - наручники одевают на руки

Гражданина Грузии задержали в Турции за мошенничество

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
Получить короткую ссылку
97 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0f/250613599.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210120/250655166/Grazhdanina-Gruzii-zaderzhali-v-Turtsii-za-moshennichestvo.html

По данным следствия, гражданин Грузии вместе с сообщниками присвоил недвижимость пожилого человека

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Гражданин Грузии был задержан в турецкой провинции Мугла по обвинению в мошенничестве, сообщает телекомпания Rustavi 2.

Сухогруз в море
© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin
Затонувший у берегов Турции сухогруз покинул акваторию Грузии более двух недель назад

По данным следствия, шесть человек, в том числе гражданин Грузии, незаконно присвоили имущество, принадлежащее 84-летнему мужчине. Речь идет о присвоении более чем 100 единиц недвижимости.

Следствие установило, что у пожилого мужчины проблемы с памятью.

Известно, что нескольких задержанных освободили сразу после дачи показаний, а дело трех человек, в том числе гражданина Грузии, будет передано в суд.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снежная зима в Бакуриани
Настоящая зима: как выглядит Бакуриани после снегопада – фото
Задача - выжить : неимущих в Тбилиси спасают бесплатные столовые - видео
Задача - выжить: неимущих в Тбилиси спасают бесплатные столовые - видео
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться