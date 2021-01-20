Гражданина Грузии задержали в Турции за мошенничество

По данным следствия, гражданин Грузии вместе с сообщниками присвоил недвижимость пожилого человека

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Гражданин Грузии был задержан в турецкой провинции Мугла по обвинению в мошенничестве, сообщает телекомпания Rustavi 2.

По данным следствия, шесть человек, в том числе гражданин Грузии, незаконно присвоили имущество, принадлежащее 84-летнему мужчине. Речь идет о присвоении более чем 100 единиц недвижимости.

Следствие установило, что у пожилого мужчины проблемы с памятью.

Известно, что нескольких задержанных освободили сразу после дачи показаний, а дело трех человек, в том числе гражданина Грузии, будет передано в суд.