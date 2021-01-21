Мощный взрыв в центре Мадрида: число жертв возросло до четырех

По предварительной версии, взрыв в здании, принадлежащем церковному приходу, произошел из-за неполадок с газом

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Жертвами мощного взрыва в центре Мадрида стали четыре человека, в том числе молодой священник, сообщает РИА Новости.

В центре Мадрида прогремел мощный взрыв, есть погибшие>>

Взрыв в здании, где живут священники прихода Вирхен-де-ла-Палома, прогремел в среду днем. Изначально сообщалось о трех погибших и 11 раненых.

"К трем погибшим, подтвержденным вечером (в среду), прибавился 36-летний священник Рубен Перес Аяла, который был доставлен в больницу из-за полученных ранений", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте архиепархии Мадрида.

Он скончался в ночь на четверг. Ранее сообщалось, что священник был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Рядом со зданием также расположены колледж и дом престарелых. По предварительной версии, произошел взрыв газа, в доме велись ремонтные работы газового бойлера.