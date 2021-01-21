20:37 21 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9977
  • 100 RUB4.4864
  • USD3.2982
Поиск
Боец спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада

В центре Багдада прогремело два взрыва: погибли десятки человек

© photo: Sputnik / Виталий Белоусов
Происшествия
Получить короткую ссылку
117 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/15/250672125.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210121/250672038/V-tsentre-Bagdada-progremelo-dva-vzryva-pogibli-desyatki-chelovek.html

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее в столице Ирака

ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. Три десятка человек погибли и более ста получили ранения в результате двойного террористического акта в Багдаде, говорится в сообщении Министерства здравоохранения Ирака.

Двойной теракт произошел утром в четверг на одном из рынков, расположенных в районе Эль-Баб эш-Шаркий иракской столицы. Сотрудники службы безопасности занимались преследованием террористов, в какой-то момент те привели в действие взрывные устройства.

"В результате двух взрывов в Багдаде 32 человека погибли, 110 ранены", – сообщила пресс-служба Минздрава.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Теги:
Теракт, Багдад, Ирак


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пожарные на месте происшествия в центре Мадрида, где в одном из домов произошел взрыв
Взрыв в Мадриде: жертвы и разрушения - фото из эпицентра
Прививаться или нет: почему не все в Грузии хотят вакцинироваться от COVID-19
Прививаться или нет: почему не все в Грузии хотят вакцинироваться от COVID-19
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться