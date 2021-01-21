В центре Багдада прогремело два взрыва: погибли десятки человек

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее в столице Ирака

ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. Три десятка человек погибли и более ста получили ранения в результате двойного террористического акта в Багдаде, говорится в сообщении Министерства здравоохранения Ирака.

Двойной теракт произошел утром в четверг на одном из рынков, расположенных в районе Эль-Баб эш-Шаркий иракской столицы. Сотрудники службы безопасности занимались преследованием террористов, в какой-то момент те привели в действие взрывные устройства.

"В результате двух взрывов в Багдаде 32 человека погибли, 110 ранены", – сообщила пресс-служба Минздрава.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.