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Шахта. Фото из архива

При обрушении на шахте в России погибли три человека

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Происшествия
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Sputnik Грузия
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В момент происшествия в забое находились 44 человека, 41 из них вывели на поверхность, три человека оказались заблокированы

ТБИЛИСИ, 22 янв – Sputnik. Обрушение горной породы произошло в шахте имени Тихова в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области, три человека погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка Следственного комитета.

В момент происшествия в забое находились 44 человека, 41 из них вывели на поверхность, три человека оказались заблокированы.

Машина полиции Китая
© CC BY 2.0 / Mr Thinktank / DSCI3153
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"В настоящее время обнаружены тела двоих горняков, горноспасатели поднимают их на поверхность, поисковые мероприятия по установлению местонахождения еще одного шахтера продолжатся, возбуждено уголовное дело", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Позднее в СК сообщили, что третий пропавший шахтер найден мертвым.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Спасенных горняков осмотрели врачи. На месте происшествия работает следственная группа.

Шахта, где произошло ЧП, приостановила работу. В министерстве угольной промышленности Кемеровской области пообещали оказать семьям погибших горняков материальную помощь.



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