При обрушении на шахте в России погибли три человека

В момент происшествия в забое находились 44 человека, 41 из них вывели на поверхность, три человека оказались заблокированы

ТБИЛИСИ, 22 янв – Sputnik. Обрушение горной породы произошло в шахте имени Тихова в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области, три человека погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка Следственного комитета.

В момент происшествия в забое находились 44 человека, 41 из них вывели на поверхность, три человека оказались заблокированы.

"В настоящее время обнаружены тела двоих горняков, горноспасатели поднимают их на поверхность, поисковые мероприятия по установлению местонахождения еще одного шахтера продолжатся, возбуждено уголовное дело", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Позднее в СК сообщили, что третий пропавший шахтер найден мертвым.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Спасенных горняков осмотрели врачи. На месте происшествия работает следственная группа.

Шахта, где произошло ЧП, приостановила работу. В министерстве угольной промышленности Кемеровской области пообещали оказать семьям погибших горняков материальную помощь.