Турция приступает к спасательной операции у берегов Африки

Инцидент произошел у берегов Нигерии: в заложниках пиратов в настоящее время находятся 15 граждан Турции

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о начале поисково-спасательной операции в связи с нападением на турецкий контейнеровоз в Гвинейском заливе.

Ранее компания Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности, сообщила, что пираты напали на шедшее под флагом Либерии грузовое судно Mozart в Гвинейском заливе. Инцидент произошел в среду в 98 морских милях (181 километр) от города Сан-Томе. Известно, что жертвой пиратов стал механик - гражданин Азербайджана. Остальные члены экипажа - 15 моряков - взяты в заложники. Все они граждане Турции. Среди них есть раненые.

"Двадцать четвертого января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования министру Джейхуну Байрамову в связи с гибелью азербайджанского члена экипажа турецкого судна, на которое напали пираты. Глава МИД Турции сообщил, что уже начаты поисково-спасательные операции", - сообщает пресс-служба МИД.

"Было отмечено, что для доставки тела погибшего азербайджанского члена экипажа на родину будут приняты соответствующие меры. Министры решительно осудили нарушающие международное право действия пиратов", - уточняет пресс-служба.

Как ранее сообщалось в докладе Международного морского бюро, Гвинейский залив возглавил список самых опасных районов для судоходства в мире в 2020 году.