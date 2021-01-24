Глава крупнейшего наркокартеля задержан в Нидерландах

Полиции Нидерландов удалось задержать самого разыскиваемого в мире преступника - лидера крупнейшего синдиката, который занимался ввозом и распространением наркотиков в пяти странах

ТБИЛИСИ, 24 янв - Sputnik. Главу крупнейшего транснационального наркосиндиката задержала голландская полиция, сообщает местное издание NL Times.

Гражданин Канады китайского происхождения Це Чи Лоп, известный по прозвищу "Эль Чапо из Азии", был задержан в амстердамском аэропорту Схипхол по запросу властей Австралии. Задержание произошло без инцидентов. Теперь нидерландская полиция работает с австралийскими властями по вопросу выдачи главы наркокартеля.

Как сообщает австралийский телеканал ABC, Це Чи Лоп является одним из самых разыскиваемых преступников в мире. Согласно информации федеральной полиции Австралии, годовой оборот наркокартеля Це Чи Лопа насчитывает 90 миллиардов австралийских долларов (около 70 миллиардов долларов США - ред.).

Федеральная полиция Австралии выдала ордер на арест Це Чи Лопа в 2019 году в ходе крупной операции, которая раскрыла деятельность транснационального преступного синдиката, орудующего в пяти странах. Синдикат в течение ряда лет занимался ввозом и распространением в Австралии запрещенных наркотических веществ.