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Американская полиция на месте проведения массовых протестов

В США произошла стрельба - есть жертвы, среди них беременная

© AP Photo / Ron Jenkins
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210125/250697373/V-SShA-proizoshla-strelba---est-zhertvy-sredi-nikh-beremennaya.html

Американским правоохранителям не удалось идентифицировать нападавшего, стрелков могло быть несколько

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Стрельба произошла в США, в Индианаполисе, в штате Индиана - жертвами инцидента стали пять человек, передает NBC News со ссылкой на местные власти.

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По информации телеканала, полиция обнаружила первого пострадавшего с огнестрельными ранениями около 4:00 по местному времени в северо-восточной части города. Позже недалеко нашли тела других погибших. Среди убитых есть и беременная женщина. Ее доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ни ее, ни ребенка.

Мэр города Джо Хогсетт заявил, что преступление носит характер массового убийства. По его словам, стрельба принесла "ужас" в город.

По словам главы полиции Рэндала Тейлора, в данный момент устанавливается связь между убитыми. Тейлор утверждает, что инцидент не был случайностью. Имена жертв нападения не разглашаются, мотив также пока остается неизвестен.

Отмечается, что американским правоохранителям не удалось идентифицировать нападавшего, при этом предполагается, что стрелков могло быть несколько.



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