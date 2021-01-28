18:13 28 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9982
  • 100 RUB4.3752
  • USD3.2969
Поиск
Пандемия коронавируса COVID 19 - больница в Риме, Италия

Итальянский врач убивал пациентов с COVID-19 для освобождения коек

© AP Photo / Cecilia Fabiano
Происшествия
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/17/250426312.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210128/250731315/Italyanskiy-vrach-ubival-patsientov-s-COVID-19-dlya-osvobozhdeniya-koek.html

К материалам дела прикреплена переписка медсестер, которые между собой называли медика сумасшедшим

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Итальянские следователи подозревают врача из города Монтикьяри Карло Моска в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек, сообщает РИА Новости.

Число выявленных в Италии случаев коронавируса превысило два миллиона>>

По данным следствия, врач специально вводил пациентам с COVID-19 препарат, вызывающий угнетение дыхания. В результате его действий погибли двое больных. В одном случае вскрытие позволило обнаружить внутри тканей и органов пациента присутствие лекарства, способного вызвать его смерть при нарушении дозировки, сообщает Brescia Today.

Тест на коронавирус
© AP Photo / Jean-Francois Badias
В Италии создали тест на коронавирус с результатом через три минуты

Издание La Repubblica пишет, что во время бушевавшей в Италии эпидемии Моска был буквально на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сам врач рассказывал, что "каждая смена была борьбой за спасение как можно большего числа жизней". Однако выдвинутое прокурорами Брешии обвинение в убийстве как минимум двоих пациентов может перевернуть с ног на голову историю героической борьбы врача с пандемией.

Мотивы, по которым Карло Моска убивал коронавирусных больных, пока не ясны. К материалам дела прикрепили переписку медсестер больницы, в которой они подозревали врача в убийстве пациентов для освобождения коек в медицинском учреждении. При этом они называли его между собой сумасшедшим.

На данный момент Моска находится под домашним арестом и ожидает рассмотрения дела в суде.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Горящий автомобиль после протестов против COVID-мер в Нидерландах
Бунт против локдауна: Нидерланды охвачены беспорядками - фото
Представители фитнес-клубов провели акцию протеста в столице Грузии - видео
Спортсмены и представители фитнес-клубов провели акцию протеста в Тбилиси - видео
Военная мощь Грузии - рейтинг
Военная мощь Грузии - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться