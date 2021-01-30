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Бронетехника советских времен на площадке хранения близ Кабула, Афганистан

Взрыв на востоке Афганистана унес жизни восьми военных

© Sputnik / Alexander Khrolenko
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Ответственность за нападение посредством заминирования автомобиля взяло радикальное движение "Талибан"

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Восемь служащих сил безопасности погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в афганской провинции Нангархар, сообщает телеканал Tolo News. Об этом пишет РИА Новости.

Грузинские военнослужащие - миротворцы, архивное фото
© AFP / VANO SHLAMOV
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По данным администрации местного губернатора, взрыв автомобиля произошел утром в субботу на блокпосту военных. При этом, по словам главы полиции Нангархара, детонация произошла в районе военной базы.

В свою очередь, заместитель главы совета провинции Нангархар Обайдулла Шинвари, как передает канал, сообщил о гибели 14 бойцов сил безопасности.

Ответственность за нападение взяло радикальное движение "Талибан"*.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан". В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.

* "Талибан" – террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России и США.



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