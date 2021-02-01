Сход лавин в Австрии: погибли два лыжника

Лавина обрушилась на лыжников, когда они совершали спуск за пределами лыжной трассы

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. В результате схода лавины в Австрии погибли два лыжника, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

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Жертвами стали жители Тироля: 38-летняя женщина и 37-летний мужчина, совершавшие лыжный тур в районе коммуны Зельрайн.

Лавина обрушилась на лыжников, когда они совершали спуск за пределами лыжной трассы, и полностью погребла под собой людей. Родственники мужчины на следующих день заявили о его пропаже.

Поисково-спасательная команда в тот же день вылетела к месту схода лавины и обнаружила тела при помощи лавинного датчика, а затем извлекла их из-под снега.