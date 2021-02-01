19:53 01 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0037
  • 100 RUB4.3383
  • USD3.3026
Поиск
Канатная дорога над Японскими Альпами

Сход лавин в Австрии: погибли два лыжника

© CC0 / Pixabay
Происшествия
Получить короткую ссылку
7 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210201/250765912/Skhod-lavin-v-Avstrii-pogibli-dva-lyzhnika.html

Лавина обрушилась на лыжников, когда они совершали спуск за пределами лыжной трассы

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. В результате схода лавины в Австрии погибли два лыжника, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

Жесткий локдаун продлен в Австрии на три недели>>

ავსტრიის პარლამენტი
© CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Austrian Parliament
Австрия ощутила натиск второй волны коронавируса

Жертвами стали жители Тироля: 38-летняя женщина и 37-летний мужчина, совершавшие лыжный тур в районе коммуны Зельрайн.

Лавина обрушилась на лыжников, когда они совершали спуск за пределами лыжной трассы, и полностью погребла под собой людей. Родственники мужчины на следующих день заявили о его пропаже.

Поисково-спасательная команда в тот же день вылетела к месту схода лавины и обнаружила тела при помощи лавинного датчика, а затем извлекла их из-под снега.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Возобновление учебы в школах в Телави 1 февраля 2021 года
Снова в школу! В пяти городах Грузии возобновились занятия - фото
Как российские миротворцы обеспечивают безопасность в Лачинском коридоре - видео
Как миротворцы обеспечивают безопасность в Лачинском коридоре в Карабахе - видео
Новые правила въезда в Грузию
Новые правила въезда в Грузию
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться