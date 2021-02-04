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Ракетный удар. Архивное фото

Сирийская армия сообщила о ракетном ударе со стороны Израиля

© CC0 / Pixabay
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210204/250789770/Siriyskaya-armiya-soobschila-o-raketnom-udare-so-storony-Izrailya.html

Подчеркивается, что сирийские ПВО сбили большинство ракет, однако от ударов стране нанесен материальный ущерб

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Командования сирийской армии сообщили об авиационных и ракетных ударах со стороны Израиля, передает РИА Новости со ссылкой на агентство САНА.

В заявлении армии САР отмечается, что атака была произведена накануне вечером.

Вертолет Ми-28
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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"Враждебный Израиль осуществил агрессию из воздушного пространства оккупированных Голанских высот, применив ракеты "воздух-земля" и "земля-земля". Атакованы объекты в южном регионе", — отметили в командовании армии САР.

Подчеркивается, что сирийские ПВО сбили большинство ракет, однако от ударов стране нанесен материальный ущерб.

Руководство Сирии неоднократно требовало от СБ ООН оказать давление на Израиль для прекращения атак по территории республики, так как подобные действия нарушают ее суверенитет и ведут к росту напряженности в регионе.



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