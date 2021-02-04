Грузинский боец нырнул в прорубь и разбил голову – видео не для слабонервных

Во время утренней пробежки боец заметил пруд и решил в него окунуться, но не заметил, что там был лед и ветки деревьев

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили разбил себе голову, ныряя в прорубь.

Спортсмен рассказал об инциденте на своей странице в соцсети Instagram. По его словам, несчастный случай произошел во время утренней пробежки. Боец заметил пруд и решил в него окунуться.

"Оказалось, что там был лед и ветки деревьев. Как только я пробил лед, почувствовал, как моя кожа лопнула. Когда мне сшивали ее, было еще больнее!" – заявил он. Боец добавил, что после помощи медиков чувствует себя отлично.

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В 2018 году Двалишвили рискнул жизнью ради победы в поединке против американца Рикки Саймона. Грузин вытерпел применение соперником 50-секундного удушающего приема, дожидаясь финального гонга. Однако после того, как он прозвучал, судья отдал победу Саймону.

На счету Двалишвили девять побед и четыре поражения в поединках по правилам MMA. В UFC он одержал пять побед подряд.