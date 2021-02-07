17:39 07 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9775
  • 100 RUB4.4333
  • USD3.3215
Поиск
Ледник

Сход ледника в Индии: найдены первые тела погибших

© photo: Sputnik / Oleg Lastochkin
Происшествия
Получить короткую ссылку
108 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210207/250821641/Skhod-lednika-v-Indii-naydeny-pervye-tela-pogibshikh.html

Инцидент произошел на севере страны, в индийском штате Уттаракханд, через который проходят Гималайские горы

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Спасатели нашли первые тела погибших после схода ледника в индийском штате Уттаракханд, сообщил представитель Индо-тибетской пограничной полиции.

По предварительным данным, которые он озвучил телеканалу News 18, погибшими можно считать как минимум девять человек — рабочих, задействованных на строительстве туннеля на Тапованской плотине. Всего на этом участке работали около ста человек.

После схода ледника в штате Уттаракханд на севере Индии уровень воды в реках Дхаулиганга и Алакнанда значительно поднялся, в результате чего пострадали люди, сообщает NDTV.

Сход ледника в Гималаях спровоцировал наводнения в высокогорных районах штата.

На место, куда обрушилась природная стихия, направились спасатели и полиция. Начата эвакуация поселений, расположенных ниже по течению. Для предотвращения ущерба, другие гидроэлектростанции, находящиеся поблизости с местом ЧП, начали экстренный сброс воды.

"Утешительная новость заключается в том, что течение реки Алакнанда за (городом) Нандпрайагом стало нормальным. Уровень воды в реке сейчас на 1 метр выше нормы, но поток уменьшается. Главный государственный секретарь, секретарь по чрезвычайным ситуациям, офицер полиции и вся моя команда постоянно следят за ситуацией в диспетчерской", - написал главный министр штата Сингх Рават в Twitter.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста против ковид-ограничений у здания парламента Грузии 6 февраля 2021 года
Ковид-протесты: в Грузии продолжают бунтовать против ограничений - фото
#MeToo​: Мэрилина Мэнсона обвиняют в насилии. Музыкант все отрицает, но, кажется, его карьере конец
Мэрилин Мэнсон и другие: карьеры каких еще знаменитостей закончились из-за движения #MeToo
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться