Сход ледника в Индии: найдены первые тела погибших

Инцидент произошел на севере страны, в индийском штате Уттаракханд, через который проходят Гималайские горы

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Спасатели нашли первые тела погибших после схода ледника в индийском штате Уттаракханд, сообщил представитель Индо-тибетской пограничной полиции.

По предварительным данным, которые он озвучил телеканалу News 18, погибшими можно считать как минимум девять человек — рабочих, задействованных на строительстве туннеля на Тапованской плотине. Всего на этом участке работали около ста человек.

После схода ледника в штате Уттаракханд на севере Индии уровень воды в реках Дхаулиганга и Алакнанда значительно поднялся, в результате чего пострадали люди, сообщает NDTV.

Сход ледника в Гималаях спровоцировал наводнения в высокогорных районах штата.

На место, куда обрушилась природная стихия, направились спасатели и полиция. Начата эвакуация поселений, расположенных ниже по течению. Для предотвращения ущерба, другие гидроэлектростанции, находящиеся поблизости с местом ЧП, начали экстренный сброс воды.

"Утешительная новость заключается в том, что течение реки Алакнанда за (городом) Нандпрайагом стало нормальным. Уровень воды в реке сейчас на 1 метр выше нормы, но поток уменьшается. Главный государственный секретарь, секретарь по чрезвычайным ситуациям, офицер полиции и вся моя команда постоянно следят за ситуацией в диспетчерской", - написал главный министр штата Сингх Рават в Twitter.